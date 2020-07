Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji připravuje žalobu na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. Skupina sdružující organizátory akcí, umělce či poskytovatele služeb žádá zrušení omezení, která vydali hygienici minulý pátek.

Zástupci iniciativy také žádají, aby soud určil způsob, jak lze do budoucna opatření vyhlašovat.

„Žaloba bude směřována na vydavatele opatření, což je krajská hygienická stanice, a je to z toho důvodu, jakým to opatření vzniklo a co způsobilo všem kulturním pořadatelům,“ řekla ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková. Dodala, že žalobu konzultují s právníky.

„Jde nám hlavně o to, aby to opatření jednak bylo zrušeno a aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde,“ dodala. Hygienici zavedli v pátek omezení s okamžitou platností. Snížili třeba přípustný počet účastníků hromadných akcí z 500 na 100. Opatření podle iniciativy postihla desítky akcí, které se měly konat o víkendu, ale i akce plánované třeba na podzim. „Je to jednoznačný signál pro všechny pořadatele, ale nejenom v Moravskoslezském kraji, že tohleto se stát může komukoliv,“ řekla Skórková.

„Není možné podle mě, aby v právním státě někdo z minuty na minutu udělal tak závažné rozhodnutí, které se dotkne tolika tisíců životů a osudů firem,“ kritizoval ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.

Místo letošního ročníku Beats for Love se v Ostravě v červenci konala menší náhrada. Rudolf řekl, že jej pak hygienici ujistili, že se tam z epidemiologického hlediska nic nestalo. „Druhý den přišlo tohle. Navíc tento týden jsme plánovali další verzi zmenšeného festivalu, kdy už jsme měli pozvané zahraniční headlinery a prodaných téměř 2000 vstupenek. Vstupné se vrací, headlineři se odvolávají, platí se stornopoplatky. Škoda bude v několika stovkách tisíc korun,“ prohlásil.

Do iniciativy se zapojily třeba festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, kluby Kofola v Krnově, Stoun ve Frýdku-Místku, Fabric Ostrava či bezpečnostní služba Čechymen.