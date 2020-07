Odvolaný ředitel Národní knihovny Martin Kocanda tvrdí, že projekt e-knihovny sám ukončil. Byl to přitom jeden z důvodů, kterým ministr kultury Zaorálek objasňoval Kocandovo odvolání.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes Kocandu odvolal kvůli nesrovnalostem v projektu e-knihovna, které prověřují policie či Bezpečnostní informační služba. V projektu šlo o dotaci z evropských fondů ve výši 144 miliony korun. Dlouhodobě Zaorálkovi vadí i pomalý postup další fáze rekonstrukce Klementina, pronájmy tam uzavřené či některé sporné akvizice.

„Cíle, kterých měl dosáhnout projekt e-knihovny, jsou naprosto zásadní a důležité. Měl přinést možnosti vzdálené registrace, měl umožnit, aby služby, které v dnešní době musí naši uživatelé fyzicky vyřizovat zde v hale služeb, mohly být poskytovány na dálku. To, nad čím jsem měl otazníky, byla otázka ceny za projekt a zvolených technických řešení,“ řekl Kocanda.

Proto prý požádal Garanční radu NK, aby se na projekt podívala a vyjádřila se k němu.

„Já jsem pak na základě doporučení Garanční rady projekt v této podobě zastavil,“ řekl Kocanda. Zaorálek mu prý o jeho odvolání řekl na dnešní ranní schůzce. Kocanda uvedl, že žádné právní kroky ohledně svého odvolání nechystá.

Kocanda dnes řekl, že stejně jako jeho předchůdci v čele NK čelil ve své funkci nátlakům různých zájmových skupin. „V poslední době čelím výhrůžkám z různých skupin, nátlakům, bylo poškozeno i moje vozidlo a bylo mi naznačeno, že to souvisí s otázkami IT a snahou skupin se do NK dostat,“ vysvětlil s tím, že kontaktoval orgány činné v trestním řízení. (ČTK)