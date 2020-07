Jižní Korea zvažuje, že lidé, kteří do země přicestují s covidem-19, budou muset zaplatit část své léčby. Týkalo by se to Jihokorejců i cizinců. Opatření začne platit, pokud budou dovezené nákazy dál přibývat.

Nyní hradí všechny náklady na léčbu stát. (Korea Herald)