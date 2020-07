Americký prokurátor v St. Louis obvinil manželský pár, který pistolí a útočnou puškou mířil na skupinu protestujících. Podle žalobce se Mark McCloskey a jeho žena Patricia dopustili neoprávněného použití zbraně. Jejich záběry na sociálních sítích vyvolaly vlnu kritiky. (Politico)

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020