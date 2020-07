Americký prezident Donald Trump na twitteru sdílel fotografii v roušce. „Mnoho lidí říká, že je vlastenecké nosit roušku, když si nemůžete držet odstup od ostatních lidí. A nikdo není větší vlastenec než já, váš oblíbený prezident,“ napsal Trump.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020