Stavba podjezdu pod nebezpečným železničním přejezdem, na němž se v roce 2015 srazil vlak s kamionem a tři lidé zemřeli, by mohla začít v roce 2022. Komplikují ji ale výkupy pozemků.

Se dvěma vlastníky se Správa železnic (SŽ) zatím nedohodla. Jednání uvízla na výkupní ceně. Nedohodnou-li se strany, může přijít na řadu vyvlastnění, informoval ČTK mluvčí SŽ Marek Illiaš.

Starosta Studénky Libor Slavík doufá, že dohoda nakonec bude. „Bylo by škoda, kdyby tyto tři pro nás důležité stavby v celkové hodnotě okolo 750 milionů korun ztroskotaly na 15 či 20 milionech, o kterých nyní stát s vlastníky jedná,“ řekl ČTK. Dodal, že nabízenou částku zatím nepřijal první vlastník, společnost AK-1324. Soukromá majitelka druhého pozemku je podle Slavíka ochotná k prodeji, čeká ale, jak dopadnou jednání s firmou.

Illiaš dodal, že výkup pozemků lze zahájit až po právní moci vydaného územního rozhodnutí. „K dnešnímu dni se nepodařilo uzavřít smlouvu se dvěma dotčenými vlastníky z důvodu požadavků, které nelze ze strany investora zajistit,“ řekl. Dodal, že Správa železnic se bude snažit pozemky vyvlastnit. „A to i s ohledem na skutečnost, že část stavby, která má zajistit nový příjezd kamionové dopravy do průmyslové zóny, je v plánu vymezena jako veřejně prospěšná,“ řekl.

Předpokládá, že stavba by měla začít v únoru 2022 a skončit v listopadu následujícího roku. Tento termín je podmíněn vydáním pravomocného územního rozhodnutí do letošního října a ukončení stavebních řízení do ledna 2022.

Náklady na projekt, který zahrnuje tři stavby, se odhadují na 750 milionů korun. Nejprve by měla podle starosty vzniknout objízdná komunikace, která zajistí nákladní dopravu pro nedalekou průmyslovou zónu.

„Bez ní projekt nemá smysl, protože pak by kamiony jezdily přes centrum města,“ řekl starosta. Navázat má úprava železničního přejezdu a přilehlé křižovatky a pak podjezd.

Přejezd je považován za velmi nebezpečný. Řidiči jej často přejíždějí na červenou. V roce 2015 tam závory postupně uvěznily dva kamiony. V říjnu portugalský řidič včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel. O několik měsíců dříve ale na přejezdu uvízl polský řidič, který vezl těžké plechy. Do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení.