Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se domnívá, že by ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová měla zvážit své setrvání ve funkci. Důvodem je podle něj nezvládnutá komunikace pátečních zpřísněných protiepidemických opatření.

„Přestože jsou přijata opatření v Moravskoslezském kraji jednoznačně správná, paní ředitelka absolutně nezvládla komunikaci jak s místní samosprávou, tak s veřejností a měla by zvážit, zda je schopna nadále vést Krajskou hygienickou stanici,“ řekl Vojtěch v neděli večer CNN Prima News.

„Mám tady kolegy z ministerstva na jednání. Pan ministr mě vyzvat může, tak ať mě odvolá,“ uvedla v reakci na vyjádření ministra Svrčinová. Dodala, že v sobotu jí ministr naznačil v SMS, že má zvážit, jestli zvládá vést Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. „Víc o tom nevím,“ sdělila ČTK Svrčinová. Doplnila, že pokud se ministrovi nelíbí, má ji odvolat.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pořadu televize Prima Partie uvedl, že nemá signály, že by kvůli zvýšení počtu nakažených koronavirem v Česku některé země přehodnotily pohled na Českou republiku jako bezpečnou zemi. Zpřísněná opatření v Moravskoslezském kraji mohou být podle něj v cizině hodnocena kladně, na druhou stranu i Petříček vyjádřil názor, že byla špatně komunikována.

Opoziční občanská demokracie vyzvala k rezignaci také Vojtěcha. Petříček nechtěl tyto výzvy komentovat. Věc by podle něj mohla nicméně být jedním z bodů pondělního jednání vládní koalice. Vojtěch již dříve uvedl, že rezignovat nehodlá. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v dnešní Partii označil chování vlády v případě šíření epidemie v Moravskoslezském kraji za tragické opomenutí a nezvládnutí situace.

Podle Petříčka vláda regionální záležitosti neřeší, je to v kompetencích regionálních hygienických stanic. Ministři za ČSSD byli ale podle něj jako vládní partneři zaskočeni pátečním okamžitým zavedením přísnějších opatření na severu Moravy. Na výzvu k odvolání Vojtěcha Petříček reagoval tím, že je to personální záležitost koaličního partnera.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v podvečer na Facebooku uvedl, že opakovaně ministra zdravotnictví již dříve žádal, aby krajská hygiena v Moravskoslezském kraji lépe komunikovala. „Nekomunikují dobře. Už v rámci OKD tam byla různá nedorozumění. Teď udělali opatření a ani neinformovali veřejnost… Nevím, jak to tam funguje i s představiteli kraje. To se mi samozřejmě nelíbí. Žádal jsem pana ministra, aby udělal zásadní opatření, protože není možné něco rozhodnout a neinformovat veřejnost. Doufejme, že se to zásadně změní, protože to není možné takhle fungovat,“ řekl Babiš.

Podle vyjádření člena sněmovního zdravotnického výboru Daniela Pawlase (KSČM) v pořadu Partie selhala komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví, krajskou hygienickou stanicí a hejtmanstvím, což mělo „tragické důsledky“. Podle něj ani při jednání výboru z úst zástupců ministerstva nezaznělo, že by se v Moravskoslezském kraji zhoršila epidemiologická situace. Překvapeni pak byli všichni, včetně zástupců kraje a hejtmana Ivo Vondráka (ANO). Ten avizoval, že bude požadovat zdůvodnění nových protiepidemických opatření, která hygienici v pátek s okamžitou platností v regionu nařídili.

Petříček k tomu podotkl, že všichni zúčastnění včetně Vondráka jsou z hnutí ANO, takže jde o záležitost koaličního partnera.

Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů.

Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolala kritiku. Před sídlem hygieniků v Ostravě se ještě v podvečer objevily protestní nápisy. Hygienici nová nařízení zdůvodnili případy komunitního šíření covid-19, u nichž nelze dohledat původ nákazy, a přesunem případů do rizikové skupiny lidí nad 65 let. Označili je za preventivní.