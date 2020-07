Protestující v americkém Portlandu zapálili budovu Policejní asociace. Demonstrace se konaly i v centru města North Portland, kde policie rozehnala davy slzným plynem. Lidé protestují proti nasazení neoznačených jednotek, které zatýkaly protestující. (Portland Tribune)

PPA on fire. Riot declared. Sirens coming from the west. Crowd moving East. Hearing some kind of shots. pic.twitter.com/mzn594pPBa

— Tuck Woodstock (@tuckwoodstock) July 19, 2020