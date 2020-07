Česko by mohlo z unijního fondu obnovy díky změně kritérií získat téměř o 2,8 miliardy eur (75 miliard korun) více než podle původního návrhu Evropské komise. „Ze všech zemí je to největší nárůst, to je velice dobrá informace,“ řekl premiér Andrej Babiš.

V sobotu skončil druhý den summitu Evropské unie věnovaného fondu obnovy ekonomik po koronavirové krizi a budoucímu sedmiletému rozpočtu. Podle upraveného návrhu šéfa Evropské rady Charlese Michela by navíc mohla ČR přibýt i miliarda eur ve víceletém rozpočtu v rámci kohezní politiky.

Dohoda se však podle Babiše zatím nerýsuje a hlavním sporným tématem sobotního jednání byla podmíněnost čerpání peněz respektováním vláda práva.

Podle českého premiéra ke zvýšení částky pomůže nový klíč pro rozdělování grantů z fondu, s nímž počítá návrh, který Michel předložil lídrům v sobotu. Více jsme o rozdělování evropských peněz, psali zde. (ČTK)