Íránský prezident Hasan Rúhání tvrdí, že se koronavirem nakazilo až 25 milionů Íránců. Oficiální statistika přitom uvádí 271 606 nakažených a 22 327 aktivních případů. Vláda znovu zavedla omezení v hlavním městě Teheránu.

Úřad prezidenta později upřesnil, že číslo, které Rúhání oznámil, vychází z průzkumu ministerstva zdravotnictví. Většina z 25 údajně nakažených prý prodělala jen lehkou formu covidu-19 a nevyhledala lékaře.

Pokud by se údaj potvrdil, znamenalo by to nákazu 30 procent populace Íránu, v němž žije 80 milionů lidí.

V zemi za poslední den přibylo 2 166 nakažených a 188 úmrtí kvůli koronaviru. V souvislosti s covidem-19 zda už zemřelo 13 979.

V Teheránu byly zakázány náboženské a kulturní akce, uzavřeny internátní školy ale i kavárny, bazény, zábavní parky a zoo. (Reuters)