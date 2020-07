V západofrancouzském městě Nantes hoří gotická katedrála z 15. století. Na místě od osmé hodiny ranní zasahuje asi šest desítek hasičů, kteří bojují s ohněm ničícím interiér budovy.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020