Ve věku osmdesáti let zemřel americký demokratický politik a bojovník za lidská práva John Lewis. Společně s Martinem Lutherem Kingem byl mimo jiné jedním z organizátorů protestů ve Washingtonu D. C. v roce 1963, kde King pronesl svou řeč „I have a dream“. (Hill)

#BREAKING: Civil rights legend Rep. John Lewis dies at 80 after battle with cancer https://t.co/IkwSDJMMay pic.twitter.com/6XeEBQLCQX — The Hill (@thehill) July 18, 2020