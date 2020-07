Po rozsáhlém pátrání, do něhož bylo zapojeno několik stovek policistů, speciální jednotky, vrtulníky s termokamerami i pátracími psy, zadržela německá policie jedenatřicetiletého muže, který v neděli na jihozápadě Německa odzbrojil policejní hlídku a utekl do lesa.

Při zatčení u něj policie našla pět střelných zbraní. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyšetřovatele.

Pro jinak klidné město Oppenau s necelými pěti tisíci obyvatel, které leží nedaleko francouzských hranic, tak skončilo několik dní plných strachu. „Jsem rád, že pro naše městečko skončila tato noční můra,“ citovala DPA starostu obce Uweho Gaisera.

Po ozbrojeném muži, který se podle místních médií jmenuje Yves Rausch, pátrali policisté od nedělního rána, kdy utekl ze zahradní chaty, do níž se předtím vloupal. Její majitel zavolal policejní hlídku, která ho tam šla zkontrolovat. Podle výpovědi policistů seděl muž klidně za stolem a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl čtyři policisty ohrožovat. Až do chvíle, kdy vytáhl střelnou zbraň a donutil policisty, aby mu vydali své služební zbraně. Podle policejního prezidenta města Offenburg Reinharda Rentera policisté při postupu nijak nepochybili. (ČTK)