Britská královna Alžběta II. pasovala Toma Moora na rytíře. Válečný veterán před oslavou svých 100. narozenin obešel v rámci charitativní akce 100 koleček kolem zahrady a vybral tak 32 milionů liber na pomoc zdravotnictví.

Arise, Captain Sir Thomas Moore!

Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020