Negativní dopady opatření, která byla zavedena proti šíření koronaviru v dubnu a květnu, pocítilo v ČR u svého zaměstnavatele 45 procent lidí, tedy 1,8 milionu zaměstnanců. Většina z nich ale předpokládala, že budou jen dočasné, 314 000 lidí se bálo o pracovní místo.

V tiskové zprávě to dnes uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle něj nejvýrazněji koronavirová krize zasáhla ubytování, stravování a pohostinství a její dopady více než ostatní regiony zaznamenávali lidé v Praze a Středočeském kraji.

„Více než 82 procent zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci spíše dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se zaměstnanci obávají nejvíce v severozápadních Čechách,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Nejvíce se strachovali o své místo zaměstnanci do 29 let, naopak ti starší, přes 51 let, nejméně. (ČTK)