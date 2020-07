Sonda Evropské kosmické agentury zveřejnila své první fotografie Slunce. Zachytila na nich miniaturní erupce, kterým se přezdívá „táborové ohně“. Do vesmíru byla Solar Orbiter vyslána na počátku roku. (BBC)

Here they are, the images you all have been waiting for!

Enjoy #TheSunUpClose https://t.co/VzhyZnKmRv pic.twitter.com/41LOAMJ3oc

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) July 16, 2020