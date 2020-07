Slovenský premiér Igor Matovič ve své diplomové práci z roku 1998 opisoval z dvou knih, které řádně neocitoval. Práci obhájil na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, upozornil Denník N. Matovič opisování připustil.

Slovenský premiér se k opisování vyjádřil na svém profilu na Facebooku. „Upřímně nevím, jestli jsem před 22 lety ve své diplomové práci něco neocitoval ani kolik toho bylo. Pokud to tak je, ukradl jsem něco, co mi nepatřilo, a jsem de facto v této věci zloděj. Je to smutné a určitě to není na pochvalu,“ napsal Matovič s tím, že se omlouvá všem poctivým studentům.

Připustil, že kvůli zjištění Denníku N o jeho diplomové práci může přijít o titul. Odstoupit ze své funkce ale nehodlá.

Už dříve se ukázalo, že v diplomové práci opisoval šéf slovenského parlamentu Boris Kollár. Podle Denníku N okopíroval desítky stran z cizí práce.