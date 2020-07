Pravidla pro sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce Senát zřejmě schválí beze změn. Doporučil mu to garanční hospodářský výbor. Plénum horní komory posoudí vládní předlohu příští týden.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. K novinkám příštího cenzu k 27. březnu 2021 patří to, že lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat statistici získají z registrů. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře. Do předlohy to vložila Sněmovna. (ČTK)