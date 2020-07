Socha černošské demonstrantky Jen Reidové v britském Bristolu byla z místa, kde předtím stála socha obchodníka s otroky a filantropa Edwarda Colstona, odstraněna. Starosta Marvin Rees řekl, že je na obyvatelích Bristolu, aby rozhodli, co nahradí Colstonovu sochu.

Video: The moment the statue of Jen Reid was lifted from the plinth at 5.30 this morning, by workmen on behalf of the council. pic.twitter.com/E8Cz72wSb6

— Anthony Ward (@Anth0ny_Ward) July 16, 2020