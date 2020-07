Twitterové účty Baracka Obamy, Joea Bidena, Elona Muska, ale i společnosti Apple a stovky dalších byly napadeny hackery. Právě z jejich účtů byly zveřejněny podvodné výzvy k zaslání virtuální měny Bitcoin. Twitter oznámil, že pracuje na nápravě.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020