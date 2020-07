Při vjezdu do stanice Medlešice na Chrudimsku večer vykolejil osobní vlak, uvedly České dráhy na webu. Nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati je podle údajů na webu drah přerušený a v úseku Chrudim – Medlešice je zavedena náhradní autobusová doprava.

V posledním týdnu se na železnici stalo několik nehod. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další nehoda se stala v pátek na trati mezi Prahou a Kolínem. U pražských Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Na stejné trati u Českého Brodu pak v úterý večer narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.