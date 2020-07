Český hokejový útočník Dominik Kubalík je nominován na nejlepšího nováčka letošní sezóny NHL.

🗣️ CALDER TROPHY FINALISTS

Quinn Hughes, Cale Makar (@Cmakar16) and Dominik Kubalik, but who will win? #NHLAwards

MORE: https://t.co/YAl04TkcKw pic.twitter.com/JZ4nb67r4N

— NHL (@NHL) July 15, 2020