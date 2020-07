Brazilské masokombináty přispěly k rozšíření koronaviru nejméně na třech různých místech v zemi. Podle tamních vědců panují v zařízeních ideální podmínky pro šíření covidu-19, navíc zůstávají v provozu i během pandemie.

Masný průmysl má velkého spojence v prezidentu Bolsonarovi, který pandemii dlouhodobě zlehčuje a covid-19 označuje jen za lehkou chřipku.

V brazilském státě Rio Grande do Sul se do 23. června nakazilo koronavirem 4957 pracovníků v 32 zdejších masokombinátech. Tvořili téměř třetinu ze všech zachycených případů v oblasti. Podobný případ nastal také ve státě Mato Grosso do Sul.

Brazílie eviduje 1 933 655 případů nákazy koronavirem, aktivních případů je přes 645 tisíc. V souvislosti s covidem-19 zde zemřelo 74 336 pacientů. (Guardian)