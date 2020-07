Evropská komise vyzvala státy, aby se co nejlépe připravily na případnou druhou vlnu pandemie koronaviru. Měly by se mimo jiné zaměřit na trasování nakažených pomocí mobilních aplikací, které by měly být kompatibilní v rámci EU.

Mezi dalšími doporučeními EK je vylepšení testovacích metod a důkladné prověření kapacit testovacích zařízení. Komise doporučuje i zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek a jejich volnou přepravu v rámci Unie.

EK také doporučuje koordinaci restriktivních opatření proti šíření koronaviru a nabádá státy, aby se neuchylovaly k zavádění rozsáhlých karantén a utlumování ekonomiky. (EC.Europa)