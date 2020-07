Titulní stranu amerického časopisu Vanity Fair vůbec poprvé fotil černošský fotograf. Na obálce letního čísla je držitelka Oscara za hlavní roli Viola Davisová a fotografem je Dario Calmese. Měsíčník vychází 37 let. (Vanity Fair)

Viola Davis for V.F. July/August 2020. Photographs by Dario Calmese. The cover marks the first V.F. cover shot by a Black photographer. https://t.co/izJBKTFrt7 pic.twitter.com/SeUdZkQwoO

— VANITY FAIR (@VanityFair) July 14, 2020