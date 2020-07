Na místo nehody na okraji Českého Brodu na Kolínsku dorazil nehodový vlak, který bude havarované soupravy odtrhávat od sebe. Speciální tank drážních hasičů pak zajistí soupravu před převrácením.

Soupravu CitiElefant hasiči připevní řetězem k tanku, zajistí tak její stabilitu při vyprošťování. Tank z Prahy-Michle by na místě nehody měl být zhruba od páté hodiny ranní.

V osobním vlaku v době střetu cestovalo 100 až 120 lidí. Osobní vlak narazil do posledního vagonu poštovního vlaku. Lokomotiva CitiElefantu se do vagonu nákladního vlaku vklínila. Osobní vlak mířil z Prahy do Řečan nad Labem, po nárazu vykolejil.