Provoz na trati z Prahy na Kolín je zastaven, některé vlaky jedou odklonem přes Lysou nad Labem, vyplývá z webu Českých drah.

Hasiči pomáhají s prvním ošetřením zraněných, předávají je zdravotnické záchranné službě, uvedla Kereková. Vlaky se do sebe zaklínily. Podle mluvčího českých drah Radka Joklíka osobní vlak jedoucí z Prahy narazil do nákladního vlaku, který stál před vjezdovým návěstidlem v Českém Brodě.

Joklík ČTK řekl, že osobní vlak City Elefant Českých drah najel na konec nákladního expresu dopravce ČD Cargo. Osobní vlak po nárazu vykolejil. Provoz na trati by měl být alespoň částečně obnoven do páté hodiny ranní, v noci se ovšem situace může měnit, uvedl.

Podle Drážní inspekce se nehoda stala ve 21:35 v Českém Brodě. Osobní vlak jedoucí z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem se srazil se stojícím nákladním vlakem. „Podle prvotních informací je na místě větší počet zraněných a není vyloučeno, že budou na místě i usmrcení,“ řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Také podle policejní mluvčí Vendulky Marečkové je zraněných větší počet, na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. O tom, že by někdo při nehodě zemřel, zatím neměla informace. Mluvčí hasičů Petr Svoboda ČTK řekl, že stále pokračuje třídění zraněných. Z Prahy přijel speciální záchranářský vůz Atego, u místa nehody přistávají vrtulníky.

Na stejné trati mezi Prahou a Kolínem v pátek vpodvečer u Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Drážní inspekce se při zjišťování příčiny nehody přiklání k lidské chybě. Chyba člověka stála podle dosavadního vyšetřování také za srážkou dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku, při které minulý týden zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno.