Ústavně zakotvit právo bránit se zbraní je symbolický akt, vysvětlují ministři, proč změnili názor a návrh podpořili. Ačkoliv většina ministrů k návrhu nejprve měla odmítavý postoj, vláda jej na včerejším jednání nakonec podpořila.

Návrh Senátu zakotví do Listiny základních práv a svobod právo bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek, které stanoví zákon.

„Návrh v praxi nic nemění, ale může mít symbolický, psychologický efekt, protože ústavní právo je to nejvyšší. Proto se mi zdá podpora návrhu smysluplná,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), jehož resort původně zaujal neutrální stanovisko.

„Změna mého názoru je výsledkem diskuse na vládě, která byla dlouhá a velice konstruktivní. I přes zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě patří ČR stále mezi nejbezpečnější země a věřím, že to tak zůstane. Množí se ale případy individuálního násilí a útoků. Ústavní zakotvení práva na nutnou obranu se zbraní by bylo symbolickým zdůrazněním ochrany základního lidského práva, kterým je právo na život,“ vysvětlil změnu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), jehož stanovisko bylo původně rovněž neutrální.

Právě argumenty ministra Metnara přesvědčily i ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, která předtím k návrhu zaujala odmítavé stanovisko. Uvedl to její mluvčí Vladimír Řepka.

Naopak proti hlasoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (za ČSSD). „Mě rozhodně žádné argumenty nepřesvědčily. Trvám na tom, že dosavadní úprava je dostatečná a to, co je navrhováno, je nadbytečné. Navíc je velmi nebezpečné pohrávat si s myšlenkami které přivedly USA do stávající situace, kdy po ulici chodí občané ozbrojení automatickými zbraněmi,“ vysvětlil.

„Názor Ministerstva kultury byl od začátku negativní. Mrzelo mě, že naopak názor změnila ministryně Marie Benešová, jejíž resort byl taky původně proti,“ dodal Zaorálek.

Senátní návrh projedná sněmovna. K jeho schválení je potřeba třípětinová ústavní většina v obou komorách.