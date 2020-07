Podívejte se, co vás čeká v zítřejším tištěném vydání:

– Když se žralokovi díváte do očí, tak nezaútočí, říká fotograf

– Statisíce testů leží ladem, ČR koupí další

– Kontroverzní postsovětská banka půjčila i miliardářům Kellnerovi a Křetínskému

– Kreml chce potrestat Česko za Koněva, míní bývalý zpravodajec

– Šest stran na hraně, ukazují průzkumy. Jaké mají šance?

– Padnout jako Bastila Macron nechce. 14. červenec mu nabídl šanci znovu ožít

– Jak vypadají závody ve zbrojení po česku

– Komentář: Boj o symboly Západ zvládne, dokázal to už mnohokrát

– Příště už to na hranicích musí vypadat jinak, říká německý velvyslanec v ČR

– Sbírka povídek věnuje část z prodeje na dobročinné účely