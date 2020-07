Ve věku 49 let náhle zemřel americký moderátor Grant Imahara známý například z pořadu Bořiči Mýtů. Lítost nad jeho smrtí na Twitteru vyjádřil i další z moderátorů pořadu Adam Savage. „Grant byl skvělý technik a umělec, ale také velkorysý, bezstarostný a laskavý člověk. Bude mi chybět,“ napsal. (BBC)

#Mythbusters host Grant Imahara has died: “We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family," says Discovery Channel https://t.co/dMgJwIuuIV pic.twitter.com/1NXzyWriYK

— Variety (@Variety) July 14, 2020