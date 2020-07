Na kanále Welland, který spojuje Erijské a Ontarijské jezero v Kanadě, se v sobotu srazily dvě nákladní lodě. Příčinou srážky se bude zabývat kanadský úřad pro bezpečnost v námořní přepravě. (GlobalNews)

Two ships collided head-on in Ontario’s Welland Canal on Saturday. It is unclear if there were any injuries.

