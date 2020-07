Pražský náměstek pro dopravu chce uzavřít Smetanovo nábřeží a Malou Stranu pro tranzitní dopravu. Projíždět by podle jeho návrhu nadále mohli rezidenti s parkovací kartou z Prahy 1, 2 a 5. Městké části zatím o omezení nerozhodly, požadují další měření.

Zachována by podle návrhu vedení města měla být možnost do oblasti zajet nebo si v ní něco otočku vyzvednout – řidič se však bude muset vrátit stejnou cestou.

„Například řidič, který pojede na Mariánské náměstí, bude muset přijet od Rudolfina a opět se vrátit zpět tím samým směrem. Nedošlo by k úplné uzavírce nábřeží, jako se tomu událo na podzim loňského roku, ale pouze k částečnému omezení,“ vysvětluje pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Ten plán v pondělí projednal s radními pro dopravu dotčených městských částí, kteří pro rozhodnutí o omezení tranzitní automobilové dopravy požadují dodatečné měření dopravních intenzit v lokalitě.

Obě nábřeží podle magistrátních měření používají z 85 % lidé cestující v tramvajích a chodci. Deset procent je cílová doprava a pouze pět tranzit, který chce město omezit.

Pokud to schválí, dodržování opatření ze strany řidičů by měla kontrolovat nejdříve policie. Pokud bude zkušební provoz úspěšný, bude město využívat kamerový systém.

Dopravní omezení se týká většího balíku úprav tramvajové dopravy v centru, se kterými již městské části souhlasily.

Vybudována by nově měla být například zastávka Karlovy lázně směrem do centra, zastávka Národní třída by se měla přesunout ze Smetanova nábřeží na Masarykovo nábřeží. Na Malostranské pak chce město s TSK výrazně rozšířit stávající tramvajové ostrůvky. (Praha)