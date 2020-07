Stát chce zabezpečit lokální tratě dlouhodobě, nehledá provizorní řešení, prohlásil ministr dopravy Havlíček. Tratě by měla zajistit povinná hlášení jízdy před odjezdem ze stanice v kombinaci s instalací návěstidel a dalšími opatřeními.

Podle Karla Halíčka by se měla zkombinovat tři základní řešení. Na nejmenších tratích by měla vzniknout ohlašovací povinnost pro strojvůdce, kteří tak před vyjetím na trať při křížení budou muset hlásit odjezd ze stanice dispečerovi. Na dalších tratích by jízdu měla hlídat návěstidla a na nejvytíženějších pak zabezpečovací zařízení ETCS, které umožní vlak zastavit na dálku.

Toto zařízení by v budoucnu mohlo být i na regionálních tratích, Správa železnic vyvíjí jeho zjednodušenou verzi. Může to však trvat i desítky let.

Ohlašovací povinnost pro strojvůdce nyní platí pouze na některých tratích, podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody stát zvažuje její celoplošné zavedení od příštího roku.

Zavádění systému ETCS je tak pro Havlíčka prioritou. „Půjde o jednu z největších investic do dopravní infrastruktury v Česku,“ řekl ministr. V následujícím desetiletí podle něj stát do zavádění zařízení na tratě investuje desítky miliard korun, další desítky miliard pak bude stát vybavení vlaků.

Současné zabezpečení lokálních tratí kritizovali strojvůdci, podle nichž už nelze spoléhat jen na lidský faktor. Žádají proto urychlené zavádění bezpečnostních technologií, například systému radioblok, který funguje na trati na Volarsku. Tento systém vyvinula společnost AŽD Praha, která jeho rozšíření nabízela státu i pro další tratě. Podle šéfa firmy Zdeňka Chrdleho by zařízení mohlo fungovat alespoň dočasně před zavedením ETCS. Instalace tohoto zařízení totiž může trvat i desítky let. Ministerstvo dopravy však systém odmítlo a za jediné schůdné řešení označilo systém ETCS.

V minulém týdnu se na české železnici stalo několik incidentů. Nejtragičtější nehodou byla čelní srážka dvou vlaků na lokální trati mezi Perninkem a Karlovými Vary, při které zemřeli dva lidé.

Menší nehoda se stala také v Praze, kde jeden z vlaků lehce narazil do stojícího vozu pendolino, který na místě čekal kvůli předchozí srážce člověka na trati. Nikomu se při nehodě nic nestalo. (ČTK)