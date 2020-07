Itálie vrátila Slovincům budovu někdejšího Národního domu v Terstu, kterou před 100 lety v protislovinském pogromu vypálili fašisté. Do července 1920 byl Národní dům kulturním centrem Slovinců v regionu a významným národním symbolem.

Italian Fascists in Trieste attack Slovenian businesses and stores, including burning down the Slovenian National Hall (pictured). Benito Mussolini praises the attack as a “masterpiece of the Triestine fascism.” pic.twitter.com/fwUBMdYmC0

