„Ilegální provokace s podporou vnějších sil,“ kritizuje Peking víkendové prodemokratické primárky v Hongkongu. Ty vybíraly kandidáty do parlamentních voleb v září. Čínská vláda to označila za manipulaci a hrozbu pro volební systém. (HKFP)

Beijing unilaterally declares the opposition primaries “illegal”. They don’t make statements like this without follow-up action. My bet is they will disqualify all candidates selected through the primary process (maybe even all who ran in the primary) from Sept LegCo election. https://t.co/k2lsimFL02

— Antony Dapiran (@antd) July 14, 2020