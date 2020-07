V Číně při záplavách od 13. července zahynulo už více než 140 lidí. Mapa míst, která jsou povodněmi nejvíce zasažena. (AFP)

Map showing provinces worst hit by flooding in China that has left more than 140 people dead as of July 13 @AFPgraphics pic.twitter.com/itYbc4xrvP

— AFP news agency (@AFP) July 14, 2020