Jeden z hlavních představitelů hongkongského prodemokratického hnutí Nathan Law oznámil, že je v Londýně. Law byl jedním ze tří lídrů prodemokratického hnutí Demosisto.

V reakci na zavedení nového bezpečnostního zákona v Hongkongu ale všichni tři na své funkce rezignovali a hnutí rozpustili. Law poté řekl, že Hongkong dokonce opustil, kde se nachází, ale nebylo nejdříve jasné, uvedla britská zpravodajská stanice BBC.

„S batohem a malým zavazadlem v ruce jsem nastoupil na svůj noční let. Jaká budoucnost mě čeká, nebylo jasné. Jedno jsem ale věděl jistě – mojí cílovou destinací byl Londýn,“ napsal Nathan Law na Twitteru týden a půl poté, co oznámil, že opouští Hongkong.

„V těchto dnech jsem ze svého malého bytu, kde nyní přebývám, hovořil s množstvím novinářů. Měl jsem pro ně vždy jeden hlavní vzkaz: Obyvatelé Hongkongu se nikdy nevzdávají. Nejsme rozdělení. Naopak jsme připravení čelit další obtížné bitvě,“ dodal aktivista, který dnes oslavil 27. narozeniny. Jak poznamenala BBC, kdy přesně do Británie dorazil, nebylo z jeho tweetů jasné.

Hongkong se vrátil z britské pod čínskou správu 1. července 1997. V předávací smlouvě se Peking zavázal, že v Hongkongu budou až do roku 2047 zachovány určité svobody a autonomie, které neplatí ve zbytku Číny.

Autonomii však podle kritiků z řad mezinárodního společenství i místních prodemokratických aktivistů hrubě narušil právě bezpečnostní zákon, který začal platit na konci června. Právní úprava definuje čtyři trestné činy, u kterých bude uplatňována a jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost.

Peking tvrdí, že zákon je nutný k utišení protestů, jež vypukly v roce 2019 kvůli návrhu legislativy, jež by umožnila vydávat podezřelé z trestných činů do pevninské Číny.

Studentský vůdce Nathan Law se stal jedním z prominentních hongkongských aktivistů již během prodemokratických protestů v roce 2014. V roce 2016 byl zvolen nejmladším hongkongským zákonodárcem.

Law, který před několika dny BBC řekl, že se bude pokračovat ve svých aktivitách ze zahraničí, se 1. července prostřednictvím videohovoru zúčastnil slyšení v americkém Kongresu. Američanům řekl, že se bojí vrátit do Hongkongu, protože by to nejspíš znamenalo, že ho Peking uvězní. (ČTK)