Podle volebního modelu CVVM by volby v červnu vyhrálo hnutí ANO s 29 % hlasů. Následují ODS (14 %), Piráti (13,5 %) a ČSSD (13 %). „Oproti předchozímu měření z března 2020 došlo ke statisticky významnému posílení ČSSD, což může být dáno i výkyvem tohoto měření,“ píše CVVM.

Vývoj podpory pro jednotlivé strany podle CVVM. Zdroj: CVVM

V posledních měsících podle měření oslabilo hnutí ANO a také lidovci. CVVM však upozorňuje, že nejde o statisticky významné změny a teprve další výzkumy toto potvrdí, nebo vyvrátí.

Pátí komunisté by získali sedm a půl procenta hlasů, další strany se již pohybují na hraně zvolení do Poslanecké sněmovny. „U uskupení STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do PSP ČR dostaly, či nedostaly,“ píšou výzkumníci. (CVVM)