Tým ligy amerického fotbalu NFL Redskins z Washingtonu potvrdil, že změní svůj název i logo, které už delší dobu kritizují organizace původních obyvatel USA. Klub ale nové jméno ani symbol zatím neoznámil. (CNN)

The NFL's Washington Redskins say a decision has been reached to retire the team's name and logo https://t.co/0T0M7Rxa9Z

