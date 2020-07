Tři incidenty na železnicích z minulého týdne nevypovídají o selhání systému, ale jednotlivců, uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

„Selhání jednotlivce bohužel nelze nikdy zcela zabránit. Ty incidenty jsou nesrovnatelné, stupeň nebezpečí byl u každého různý. U Černošic se navíc ukázal dobře fungující několikanásobný systém zabezpečení,“ zhodnotil Havlíček.

Ministerstvo dopravy má v plánu posílit bezpečnost především u lokálních spojů na tratích v režimu D3, kde řízení provozu závisí pouze na komunikaci dispečera se strojvedoucím.

„Zatímco hlavní tratě čeká obrovská investice do panevropského ETCS, tyto regionální tratě jsou v rámci EU řešeny různě. Nemůžeme ale použít nějaký provizorní systém, musí být kompatibilní s řešeními EU a současně za dostupných finančních podmínek,“ vysvětlil.

Zlepšit bezpečnost chce rovněž na přejezdech. „Tady vnímáme největší problém, proto do nich posilujeme investice. Všech 500 nechráněných přejezdů bude hotovo do konce roku 2022, původně to mělo být 10 let,“ doplnil Havlíček, který o problémech jedná také s odbory.

„Jednáme spolu trvale, mám s nimi výborný vztah. Odboráři z železnic jsou srdcaři, velmi zkušení lidé a dávají nám dobrou zpětnou vazbu,“ dodal.

Minulé úterý zemřeli po kolizi protijedoucích vlaků u Perninku dva lidé a další se zranili. V pátek narazil osobní vlak bez cestujících do stojícího rychlíku v Praze-Běchovicích v místě omezeného provozu, když předtím při srážce s pendolinem zemřel člověk. Včera pak u Černošic nedaleko od Prahy vjel osobní vlak na stejnou kolej jako rychlík, který jel za ním. Strojvedoucí rychlíku ale stihl zastavit.