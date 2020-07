Co je za kauzou Safronov? Nelze vyloučit nic. Ani to, že Ivan Safronov byl agent, který roky pracoval pro NATO prostřednictvím ČR. Jen se tato verze jeví jako nejméně pravděpodobná. Vše ostatní je možné: msta, výměna, zastrašování nebo pět much jednou ranou, analyzuje Petra Procházková.

Případ ruského novináře Ivana Safronova může způsobit další zhoršení už tak špatných rusko-českých vztahů. Foto: ČTK/AP