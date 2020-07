Jihlavský magistrát zavádí ode dneška povinné nošení roušek při vstupu do budov úřadu. Je také pravděpodobné, že by opět mohly být povinné i v MHD.

ČTK to řekl mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Na Jihlavsku se rozšířila nákaza nemocí covid-19 z ohniska ve Větrném Jeníkově, kde zatím testy potvrdily 24 nemocných.