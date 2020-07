Chystaný zákon o evidenci konečných majitelů má učinit výjimku pro svěřenské fondy. Podle šéfa české Transparency International Davida Ondráčky to nemá v zahraničí obdoby. „Ve směrnici to není, v žádné členské zemi to neimplementují, jen Česko to udělá. Výjimka je úplný nesmysl, kterou po nás nikdo nechce. Je to účelovka jako hrom.“ řekl Ondráčka v Otázkách Václava Moravce. (ČT)