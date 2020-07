Tankeru opuštěnému u pobřeží Jemenu s nákladem 1,1 milionu barelů ropy hrozí každou chvíli rozlomení, což podle mezinárodních expertů představuje riziko bezprecedentního znečištění v Rudém moři.

Opuštěný tanker u Jemenu. Foto: Conflict and Environment Observatory

Ve strojovně lodi byla zjištěna trhlina a to by mohlo „vést ke katastrofě“, danou věcí se tak bude zabývat Rada bezpečnosti OSN na zvláštním zasedání 15. července. Oznámil to mluvčí OSN Stéphane Dujarric, kterého dnes citovala agentura AFP. (ČTK)