Jihočínská provincie Ťiang-si vyhlásila nejvyšší povodňový poplach. Provincii, jíž protéká Dlouhá řeka, sužují prudké deště a záplavy, rychle stoupá hladina jezera Pcho-jang, největšího sladkovodního v Číně. V nebezpečí jsou statisíce lidí. (Reuters)

In the countryside of Jiangxi, a building collapsed into the water#China #Weather pic.twitter.com/xokGSwD5jx

