Vláda v pondělí posoudí uzákonění dětského ombudsmana s vlastním úřadem. Se zřízením dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte a Česko je jednou z posledních zemí, která ochránce práv dětí nemá.

Navrhované uzákonění ochránce práv dětí s vlastním úřadem vláda ANO a ČSSD před zákonodárci možná nepodpoří, ale ani neodmítne. Zakotvení dětského ombudsmana je podle podkladů pro její pondělní schůzi potřebné.

Vhodnější a hospodárnější by ale bylo začlenit tuto agendu do pravomocí nynějšího veřejného ochránce práv vznikem pozice jeho dalšího zástupce, stojí v nich. Kabinet by se proto mohl k návrhu zákona skupiny poslanců ze šesti klubů v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) postavit podle doporučení vládních legislativců neutrálně.

Předloha podle nich neupravuje dostatečně vztahy plánovaného dětského ombudsmana s nynějším ombudsmanem, s orgány sociálně-právní ochrany dětí, se státním zastupitelstvím a se soudy.

Za nedůvodně širokou pokládají vládní právníci navrhovanou pravomoc dětského ombudsmana podávat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení zákonů nebo jejích částí. „Takto rozsáhlou pravomocí není nadán ani veřejný ochránce práv,“ upozornili.

Se zřízením dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte. Česko je jednou z posledních zemí, která ochránce práv dětí nemá. Na ochranu dětí se nyní zaměřuje zástupkyně ombudsmana.

Co by dělal dětský ombudsman

Ochránce dětských práv by pravidelně vyhodnocoval podmínky dětí v zemi a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Prověřoval by i stížnosti, jejichž počet předkladatelé odhadují na 2500 až 3000 ročně, a domáhal se nápravy. Mohl by podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů.

Dětský ombudsman by měl podle předlohy sídlit v Praze. Měl by mít pobočky, mohly by být v Brně a v Ostravě. Ochránce by volila Sněmovna na šest let. Ombudsmanem by člověk mohl být za sebou nejvýš dvě období. Dva kandidáty by poslancům navrhl prezident a dva Senát. Nominovaným by muselo být aspoň 30 let a museli by mít nejméně pět let zkušeností s ochranou práv dětí.

V kanceláři dětského ombudsmana by pracovaly podle důvodové zprávy čtyři desítky lidí. Roční náklady by činily kolem 40 milionů korun. Počáteční vybavení by stálo 20 milionů. (ČTK)