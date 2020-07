Kvůli záplavám a sesuvům půdy zemřelo v Nepálu už nejméně 23 lidí a tisíce přišly o domov. Počet obětí kvůli nynější monzunové sezóně patrně ještě vzroste; desítky lidí se pohřešují. (Reuters)

#Nepal: At least 10 people have been killed & several missing in landslides triggered by heavy rains. #NepalLandslide #NepalFloods #landslide #weatheralert

📸 Nepal News English/ CCTV pic.twitter.com/68wMG9BbaZ

— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) July 10, 2020