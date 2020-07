Ve francouzském Bayonne zemřel řidič autobusu, kterého skupina mužů v neděli napadla poté, co je řidič nechtěl nechat nastoupit do autobusu čtveřici mužů, kteří neměli roušky a jízdenky. Dva mladíci byli po útoku zadrženi a obviněni z pokusu o vraždu, dva mladší muži byli obviněni za to, že řidiči nepomohli. (BBC)