Komentář Václava Zemana: Diskuse o změnách v českém vzdělávání by se neměla točit jen kolem obsahu. Minimálně stejný prostor jako tomu „CO učit“ by měl být věnován i tomu „JAK“. Je zde řada dalších důležitých témat jako ta, jak zvýšit motivaci žáků a jejich větší zapojení do výuky.