Akcie ruské těžební společnosti Norilsk Nickel se propadly o 17 procent kvůli vypuštění ropných látek do řek na severu Ruska. Firma přitom tvrdí, že se 90 procent látek podařilo zadržet v místě úniku u města Norilsk.

Některé důakzy ale svědčí o tom, že se ropné látky skrze řeky Daldykan a Ambarnaja rozšířily do jezera Pjasino a dále do Severního ledového oceánu. (Reuters)